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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

كروان مشاكل
كروان مشاكل

كروان مشاكل الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب فيديو المطبخ الذي ظهر فيه برفقة المذيعة انجي حمادة إلا أنه تم القبض عليهم في النهاية وباشرت جهات التحقيق التحقيقات معهم.

 

كروان مشاكل: أخدت 50 ألف جنيه في فيديو المطبخ فقط| اعترافات كاملة


اعترافات كروان مشاكل 


وأدلى كروان مشاكل باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه، حيث أنكر زواجه من المذيعة المغمورة إنجي حمادة، وأن كل ما تحصل عليه من وراء مقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر صفحته على التيك توك كان 50 ألف جنيه، وأن انجي احتالت عليه لتحقيق الشهرة وزيادة عدد المتابعين للظهور معه في مقطع فيديو.

ولمتابعة المزيد حول اعترافات كروان مشاكل بعد القبض عليه .. تابع الفيديو جراف التالي:

كروان مشاكل فيديو المطبخ المذيعة إنجي حمادة القبض عليهم اعترافات كروان مشاكل

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