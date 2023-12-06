طب بيطري جامعة السادات تنظم ندوة تثقيفية عن مبادرة تنمية الريف المصري

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات، ندوة تثقيفية عن دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تنمية الريف المصري، وذلك تحت رعاية الدكتورة ، شادن معاويه، رئيس الجامعة ، والدكتور خالد جعفر ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ، علاء الدين حسين ، عميد كلية الطب البيطري.

أقيمت الندوة بحضور وتنفيذ الدكتور إبراهيم الكفراوي ، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تناولت الندوة ، عرض أهم الإنجازات التي حققتها مبادرة حياة كريمة ، بالقري الأكثر احتياجا ، ومعايير إختيار القري ، وأهداف المبادرة الرئاسية ، وقد تم عرض أهداف ومحاور الفترة القادمة.



تأتي الندوة في إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه الدولة ، وجامعة مدينة السادات ، إيمانا منها ، بدورها في خدمة المجتمع المحيط ، وإستكمالا للمشروع القومي (حياة كريمة) الذي أطلق في ٢يناير ٢٠١٩ م ، لتوفير الحياة الكريمة التي يستحقوها المواطنين حيث استهدفت تطوير الريف المصري والقري الأكثر احتياجا، فمشروع حياة كريمة هو مشروع متكامل لا يقتصر على بعد أو قطاع معين، لكنه يسعي لتحقيق تنمية شاملة لجميع قري محافظات مصر ، بما يشمله ذلك من تحسين مستوي خدمات البنية التحتية بأكملها، ومستوي الخدمات العامة، ورفع المستوي الفكري والثقافي، لدي المواطنين.

وعبر الحضور عن سعادتهم بالندوة ، وأبدوا رغبتهم في المشاركة في المبادرة ، كنوع من العمل التطوعي ، لخدمة المجتمع المدني ، وإعلاء مكانة وطننا الغالي.

وتقدم الدكتور ، الكفراوي في نهاية الندوة ، بخالص الشكر إلي الحضور من منسقي حياة كريمة ، بمدينة السادات ، ومحافظة المنوفية.