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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحالف الوطني بالفيوم ينظم مؤتمرا حاشدا لتوعية المواطنين بالمشاركة الانتخابية بمركز إطسا

أعضاء التحالف الوطني
أعضاء التحالف الوطني أثناء المؤتمر

نظمت أمانة التحالف الوطني بالفيومالتحالف الوطني بالفيوم تحت رعاية النائب محمد الجارحي ممثل التحالف والأمين العام لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، مؤتمراً حاشداً بحضور أكثر من ١٠ آلاف مواطن من كافة قرى ومراكز المحافظة، وذلك اليوم الأربعاء بمركز اطسا.

وأكد المؤتمر على أهمية المشاركة ونزول كافة المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدين على دعمهم الكامل للدولة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة. وأعلن الحضور تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتم خلال المؤتمر استعراض المشروعات التي نفذتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستفادت منها كافة فئات المجتمع، فضلًا عن استعادة دور مصر الإقليمي والعالمي.

وشهد المؤتمر حضور رجل الأعمال الحاج جمال الجارحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 
وبمشاركة العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء أمانة التحالف الوطني بالفيوم

 

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