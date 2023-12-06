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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

المستشار الثقافى البحرينى في مكتب رئيس جامعة عين شمس لبحث سبل التعاون

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اليوم الدكتورة خلود راشد مطر المستشار الثقافى لمملكة البحرين بالقاهرة لبحث سبل التعاون وتعميق الروابط والتبادل الثقافى بين الجانبين.

وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة  و أ.د شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين  و محمود عارف المرشد الأكاديمى بالملحقية الثقافية لسفارة مملكة البحرين.

أكد الدكتور محمد ضياء حرص الجامعة الدائم على توفير كافة سبل الرعاية للوافدين خلال المتابعة اليومية والدقيقة أثناء اليوم الدراسي والعمل على دمجهم في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تقوم بها الجامعة.
مضيفاً أن الطلاب البحرينيين يتميزون بالتفوق العلمي والالتزام الأخلاقي.

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من جانبها أعربت الدكتورة خلود مطر عن سعادتها وفخرها بتواجدها بجامعة عين شمس وخاصة أنها من خريجى الجامعة واعتزازها بالمستوى التعليمى والأكاديمى المتميز الذى حققته الجامعة مقدمة الشكر والتقدير لإدارة الوافدين على دعمهم للطلاب والعمل علي توفير الرعاية اللازمة لهم، بمختلف كليات الجامعة سواء خدمات السكن و الرعاية الصحية وسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بهم  وكذلك حل أية صعوبات قد تواجههم سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وكذلك حرص ادارة الوافدين علي مشاركة الجالية البحرينية في جميع الأنشطة التي تقام داخل الجامعة ، واضافت أن أكبر عدد من طلاب دولة البحرين يدرسون بمرحلة الدراسات العليا بكلية التجارة.

واكدت أ.د شهيرة سمير ان إدارة الوافدين تعمل جاهدة علي توفير المناخ الملائم للطلاب الوافدين من جميع الدول وترسيخ شعور الألفة لديهم وأنهم في وطنهم الثاني.

وفى نهاية اللقاء أهدت المستشارة الثقافية درع الملحقية الثقافية لسفارة مملكة البحرين للأستاذ الدكتور محمد ضياء تقديراً وعرفاناً لجهوده المبذولة بالجامعة.

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