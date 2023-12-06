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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

داخل جناح الوزارة بمعرض “EDEX 2023”..

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع مدير عام البحوث والصناعات العسكرية العمانية التعاون المشترك

جناح وزارة الإنتاج
جناح وزارة الإنتاج الحربي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، العميد ركن محمد بن صالح بن عبد الله العبري، مدير عام البحوث والصناعات العسكرية بسلطنة عمان ووفدا مرافقا للتباحث حول موضوعات التعاون المشترك المقترحة.

جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"، وبحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

عقب الترحيب بالوفد العماني أوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والجانب العماني لتحقيق الشراكة الإستراتيجية التي تعود بالنفع علي الطرفين، لافتاً إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بالشركات التابعة وأبرز منتجاتها. 

 وأكد الوزير أن الإنتاج الحربى يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية / خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة، مضيفاً أن إمتلاكنا لتكنولوجيات التصنيع يمهد الطريق للتحديث الدائم وتحقيق رغبة المستخدم النهائى كما يدعم امتلاك القوة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام.

الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري

من جانبه أشاد العميد ركن محمد بن صالح بن عبد الله العبري مدير عام البحوث والصناعات العسكرية بسلطنة عمان، بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة المصرية من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني، معرباً عن اهتمام الجانب العماني بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع شركات الإنتاج الحربي بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجانبين واللذين يمتلكان إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية على أعلى مستوى وهو ما يمثل مقومات يمكن الإستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية. 

وأشاد مدير عام البحوث والصناعات العسكرية العماني بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي التي تتميز بالتطور والدقة، كما أشاد بقدرة الشقيقة مصر على تنظيم معرض دفاعي على مستوى عالٍ من التميز، مؤكداً على أن معرض "إيديكس" أصبح من أهم الملتقيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتماماً كبيراً لفتح آفاق أكثر رحابة للتعاون مع الأشقاء في سلطنة عمان، وتمت دعوة الجانب العماني لإيفاد الوفود الفنية لشركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التصنيعية على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر دقة.

جدير بالذكر أن النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"  تقام خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، ويمثل المعرض فرصة واعدة لتبادل الرؤى والخبرات في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية.

الانتاج الحربى EDEX 2023” الصناعات العسكرية عمان اخبار البلد

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