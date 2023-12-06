استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشري لجماهير الأهلي

اعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن مفاجأه لجماهير الاهلي في مباراة شباب بلوزداد .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" اعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن مفاجاه لجماهير ".

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهير الأهلي إلى مدينة الإسكندرية، بعد غد الجمعة؛ لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ تجمع الجماهير، من الحادية عشرة من صباح بعد غد الجمعة، أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.