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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بكامل نجومه.. قائمة الاتحاد السعودي منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي

يستعد اتحاد جدة للظهور الثاني في تاريخه بكأس العالم الأندية، خلال البطولة التي تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويبدأ العميد مشواره في كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، الثلاثاء، على أن يلتقي الفائز، الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع النهائي.


وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" مساء اليوم الأربعاء، القوائم الرسمية للأندية المشاركة في البطولة.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالي:

أسماء القائمة 

عبدالله المعيوف، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، فابينيو، كريم بنزيما، إيجور كورونادو، جوتا، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، حسن كادش، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مدالله العليان، مارسيلو جروهي، صالح العمري، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله. 
 

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