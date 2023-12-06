المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة .. صور

انطلق منذ قليل المؤتمر الختامي، لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، والذي يقام بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة ، بحضور قيادات الحزب وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي والعميد وسام صبري، النائب احمد عبد الجواد، النائب احمد بهاء والدكتور حاتم متولي والنائب عماد خليل، الدكتور كريم سلام، ورئيس الحزب والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاوقاف والأزهر والكنيسه وآلاف الأعضاء من حزب مستقبل وطن من مختلف محافظات مصر.
وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية،وشهد المؤتمر رفع أعلام مصر واعلام حزب مستقبل وطن وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وسط هتافات " بنحبك يا سيسي- السيسي رئيسي ".