المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة .. صور

انطلق منذ قليل المؤتمر الختامي، لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، والذي يقام بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة ، بحضور قيادات الحزب وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي والعميد وسام صبري، النائب احمد عبد الجواد، النائب احمد بهاء والدكتور حاتم متولي والنائب عماد خليل، الدكتور كريم سلام، ورئيس الحزب والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاوقاف والأزهر والكنيسه وآلاف الأعضاء من حزب مستقبل وطن من مختلف محافظات مصر.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية،وشهد المؤتمر رفع أعلام مصر واعلام حزب مستقبل وطن وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وسط هتافات " بنحبك يا سيسي- السيسي رئيسي ".

37CD0610-1029-4EA4-B38B-9B5C8019F1A6

544B42F6-1991-4AB2-ACC1-4FC4F5878696

D69E5F45-F76E-48AD-A7D6-95667D677814

92C01BFD-2942-4670-87F5-430D7D173C8D

FD1CC33F-C027-4D73-97EB-B1751F7E31C7

EA790FCF-6A29-4B0A-8547-F5C9F5678F28

F5AB41C2-AA4C-437D-99C2-DAD302F02D73

787BB812-6C87-47AF-A37B-A5C8F8FA8C82

D751E6AF-18B6-434C-B291-E5DB7EEB435F

E18ACE6E-27E2-4B28-94C2-D97B24994E13

1041833B-2FD7-415D-8960-715780F0417C

AC95B322-0245-431A-9367-58C330B24ED4

05FC126B-DFC0-413A-AD9C-261BDC7331AA

98712884-A443-4EFD-899D-B4B418D2EB08

79751188-B5C1-4C03-8FFF-B9D75EFDAF06