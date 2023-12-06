عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة .. صور

صدى البلد

انطلق منذ قليل المؤتمر الختامي، لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، والذي يقام بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة ، بحضور قيادات الحزب وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي والعميد وسام صبري، النائب احمد عبد الجواد، النائب احمد بهاء والدكتور حاتم متولي والنائب عماد خليل، الدكتور كريم سلام، ورئيس الحزب والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاوقاف والأزهر والكنيسه وآلاف الأعضاء من حزب مستقبل وطن من مختلف محافظات مصر.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية،وشهد المؤتمر رفع أعلام مصر واعلام حزب مستقبل وطن  وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وسط هتافات " بنحبك يا سيسي- السيسي رئيسي ".

37CD0610-1029-4EA4-B38B-9B5C8019F1A6
37CD0610-1029-4EA4-B38B-9B5C8019F1A6
544B42F6-1991-4AB2-ACC1-4FC4F5878696
544B42F6-1991-4AB2-ACC1-4FC4F5878696
D69E5F45-F76E-48AD-A7D6-95667D677814
D69E5F45-F76E-48AD-A7D6-95667D677814
92C01BFD-2942-4670-87F5-430D7D173C8D
92C01BFD-2942-4670-87F5-430D7D173C8D
FD1CC33F-C027-4D73-97EB-B1751F7E31C7
FD1CC33F-C027-4D73-97EB-B1751F7E31C7
EA790FCF-6A29-4B0A-8547-F5C9F5678F28
EA790FCF-6A29-4B0A-8547-F5C9F5678F28
F5AB41C2-AA4C-437D-99C2-DAD302F02D73
F5AB41C2-AA4C-437D-99C2-DAD302F02D73
787BB812-6C87-47AF-A37B-A5C8F8FA8C82
787BB812-6C87-47AF-A37B-A5C8F8FA8C82
D751E6AF-18B6-434C-B291-E5DB7EEB435F
D751E6AF-18B6-434C-B291-E5DB7EEB435F
E18ACE6E-27E2-4B28-94C2-D97B24994E13
E18ACE6E-27E2-4B28-94C2-D97B24994E13
1041833B-2FD7-415D-8960-715780F0417C
1041833B-2FD7-415D-8960-715780F0417C
AC95B322-0245-431A-9367-58C330B24ED4
AC95B322-0245-431A-9367-58C330B24ED4
05FC126B-DFC0-413A-AD9C-261BDC7331AA
05FC126B-DFC0-413A-AD9C-261BDC7331AA
98712884-A443-4EFD-899D-B4B418D2EB08
98712884-A443-4EFD-899D-B4B418D2EB08
79751188-B5C1-4C03-8FFF-B9D75EFDAF06
79751188-B5C1-4C03-8FFF-B9D75EFDAF06
A0B65DD6-41D9-4F08-9BED-CD77B9E713BC
A0B65DD6-41D9-4F08-9BED-CD77B9E713BC
الانتخابات الرئاسية الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي النائب أحمد بهاء المستشار محمود فوزى دعم السيسي مجلسي النواب والشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

ترشيحاتنا

الصين تدشن أول مفاعل نووي من الجيل الرابع في العالم

بايدن: روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا

ركعتان لمغفرة جميع ذنوب العام.. أمامك فرصة لمحو المعاصي في دقيقتين

زخم الحرب .. بايدن يكشف عن منح الكونجرس أعظم هدية لـ بوتين

القائمة الرسمية لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

بايدن: لن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب التسمم والعجز الجنسي.. طبيبة تحذر من استخدام حلل الجرانيت والسيراميك

أقمار صناعية وطائرات عسكرية في جناح شركة إيرباص بمعرض إيديكس 2023.. صور

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ