النفط وغزة وأوكرانيا أبرز الملفات.. ماذا يفعل بوتين في السعودية؟

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية ، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وسيناقش الجانبان في جلسة مباحثات بالرياض، العديد من الملفات بشأن النفط وغزة والحرب في أوكرانيا.

ولم يتضح ما الذي ينوي بوتين- الذي نادرا ما يغادر روسيا منذ بداية الحرب الأوكرانية- إثارته على وجه التحديد خلال المباحثات، سواء بشأن النفط أو الشؤون الجيوسياسية في اجتماع مباشر مع ولي عهد أكبر دولة مصدرة للخام في العالم.

ويأتي اجتماع بوتين مع الأمير محمد بن سلمان، بعد انخفاض أسعار النفط، على الرغم من تعهد أوبك +- التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا- بمواصلة خفض الإنتاج.

وسافر بوتين إلى المملكة العربية السعودية؛ لعقد أول اجتماع مباشر له مع محمد بن سلمان منذ أكتوبر 2019.

وكانت آخر زيارة له إلى المنطقة في يوليو 2022، عندما التقى بالمرشد الإيراني علي خامنئي في إيران.

وأفاد أحد المصادر لـ رويترز مسبقا أن محمد بن سلمان يعتزم زيارة موسكو.

ويضم الوفد الروسي كبار مسؤولي النفط والاقتصاد والخارجية والفضاء والطاقة النووية.