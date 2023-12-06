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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر للألومنيوم توضح حقيقة إنشاء مصنع بالعين السخنة

صدى البلد

كشفت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنه ليس لديها أي معلومات حول تنفيذ مصنع للألومنيوم بالعين السخنة.

جاء ذلك في بيان للشركة رد على استفسارات البورصة المصرية حول ما تم نشره بعنوان "شراكة مصرية إماراتية لإنشاء مصنع للألومنيوم بالعين السخنة ".

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الجدير بالذكر أن مصر للألومنيوم، سجلت صافي ربح بلغ 3.69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة أن زيادة الأرباح تأتي لوضح استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير - محلي) وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.

البورصة المصرية العام المالي الماضي القابضة للصناعات المعدنية إيرادات الشركة شركات وزارة قطاع الأعمال

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