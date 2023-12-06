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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. بوتين يدعو ولي العهد السعودي لزيارة موسكو

صدى البلد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الأربعاء، إن موسكو لديها علاقات راسخة وجيدة مع السعودية على صعيد السياسة والاقتصاد والمجال الإنساني.

ودعا بوتين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة روسيا في أقرب وقت. 

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي في الرياض. 

وقال بوتين إنه على مدى السنوات الـ7 الماضية وصلت العلاقات بين روسيا والسعودية إلى مستوى غير مسبوق.
 

ولفت بوتين إلى اهمية تبادل الآراء حول ما يجري في المنطقة.

ومن جانبه قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة السعودية وروسيا تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. 

وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

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