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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تكريم الواعظات في ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية بماسبيرو

تكريم الواعظات في
تكريم الواعظات في ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية بماسبير

كرَّم كل من الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بـالأوقاف، والدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.

تكريم الواعظات في ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية بماسبيرو

كذلك الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وخالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون الواعظات وباحثات الإفتاء اللاتي اجتزن الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، والتي عقدت بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية مع الهيئة الوطنية للإعلام، بمقر الهيئة الوطنية للإعلام في الفترة من 26/ 11/ 2023م حتى 6/ 12/ 2023م.

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نتيجة المجموعة السادسة من مسابقة مراكز الثقافة الإسلامية

أسفرت نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023/2024م عن صعود ممثلي مركز الثقافة الإسلامية (العريش - شمال سيناء)، ومركز الثقافة الإسلامية (سوهاج) ، ومركز الثقافة الإسلامية (العجمي - الإسكندرية) ، ومركز الثقافة الإسلامية (الإسماعيلية ) للتصفيات الثانية على حساب ممثلي مركز الثقافة الإسلامية (السويس) ومركز الثقافة الإسلامية (المنيا) ، ومركز الثقافة الإسلامية (الداخلة – الوادي الجديد)، ومركز الثقافة الإسلامية (جنوب سيناء) .

وتمت التصفية الثانية بين الفرق الأربعة الفائزة ، والتي انتهت بفوز ممثلي مركز الثقافة الإسلامية (العريش - شمال سيناء) ، وحصل على (367) درجة من (500) بنسبة (73.4 %) ، وممثلو مركز الثقافة الإسلامية (العجمي - الإسكندرية) حيث حصل على (343 ) درجة من (500) بنسبة (68.6 %) على حساب ممثلي مركز الثقافة الإسلامية (الإسماعيلية) ، وممثلي مركز الثقافة الإسلامية (سوهاج) .

هذا وقد وجه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80% فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة في الاختبار التحريري، وهم بالترتيب :

1. إبراهيم عبد المنعم مصطفى شوشه، مركز الثقافة الإسلامية (العريش – شمال سيناء ) 98 % - ألف جنيه.

2. ضياء الطيب عبادي محمود، مركز الثقافة الإسلامية (سوهاج ) 84 % - ألف جنيه.

3. محمد عبد العزيز عبد المحسن قنديل، مركز الثقافة الإسلامية ( العريش – شمال سيناء ) 82 % - ألف جنيه.

الأوقاف الواعظات دورة تنمية المهارات الإعلامية مجمع البحوث الاسلامية مراكز الثقافة الإسلامية محمد مختار جمعة

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