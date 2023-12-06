جوائزها تتعدى 100 ألف جنيه.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة المراكز الثقافية الكبرى

تنطلق فعاليات التصفية النهائية لمسابقة المراكز الثقافية الكبرى تحت رعاية وزارة الأوقاف، بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية، يوم الأربعاء الموافق 13 /12 / 2023م بمسجد النور بالعباسية في الساعة العاشرة صباحًا.

مسابقة المراكز الثقافية الكبرى

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وبث روح المنافسة في تحصيل العلم النافع بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023م ، 2024م

وجاءت قائمة المشاركين في التصفيات على النحو التالي:

مسابقة المراكز الثقافية الكبرى

مسابقة المراكز الثقافية الكبرى

الأوقاف: إيفاد إمام وقارئ جديدين إلى ألمانيا لإحياء ليالي شهر رمضان لعام 1445هـ

اعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، تجديد إيفاد الشيخ السيد أحمد عبد النبي عبد الوهاب إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية للعمل بمعهد الوحدة للدراسات الإسلامية – بدكار بدولة السنغال، وتجديد إيفاد الشيخ حاتم سعيد سليمان عواد إلى دولة كولومبيا.

كما اعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تجديد إيفاد : الشيخ حاتم سعيد سليمان عواد إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية ، للعمل لدى الجمعية العربية الإسلامية - بوجوتا - كولومبيا.

فيما اعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء إيفاد كل من :

1. الشيخ عبد الرؤوف السيد أحمد يوسف إلى الجمعية الإسلامية بفرانكفورت (مسجد أبو بكر الصديق) ألمانيا .

2. القارئ محمد لطفي نجاتي إلى مسجد المحسنين بمدينة ميونخ ألمانيا .

يأتي ذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ 2024م على نفقة الجهات الطالبة، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2023م (15) إمامًا وقارئًا.

مقرأة للواعظات من سورة النجم

وتنطلق الجمعة القادمة 8 ديسمبر 2023م قافلة دعوية على رأسها الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، والدكتور محمد عزت محمد محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتتضمن مقرأة للواعظات من سورة النجم، ومقرأة للأئمة من سورة الكهف، ومقرأة للجمهور، وابتهالات دينية، مع إقامة البرنامج التثقيفي للأطفال.

ويؤدي أعضاء القافلة خطبة الجمعة بعنوان: "الإيجابية" على النحو التالي:

الدكتور هشام عبد العزيز علي- رئيس القطاع الديني - مسجد الرحمن (الأحمر) - الرحاب.

الدكتور محمد عزت - أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مسجد عبد الرحمن بن عوف - الرحاب.

الدكتور سعيد حامد - مدير الدعوة بأوقاف القاهرة - مسجد بلال بن رباح - الرحاب.

الدكتور محمد نصار - مدير عام شئون المساجد - مسجد عمار بن ياسر - الرحاب.

الشيخ إسلام النواوي - إمام وخطيب بوزارة الاوقاف - مسجد مصعب بن عمير - الرحاب.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء المجموعة الثانية من المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" بعدد (30) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" (115) مسجدًا.

وأوضحت، أن المشاركة ستكون مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس ، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه.

كما أن المشاركة متاحة للمساجد الكبرى التي لها أئمة يتميزون مع إتقان التلاوة بحسن الأداء الصوتي ، فعلى المديريات الراغبة في التوسع في مساجد ختم القرآن الكريم مخاطبة رئيس القطاع الديني بطلبها لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.