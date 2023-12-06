تجديد إيفاد 4 أئمة إلى دولتي السنغال وكولومبيا وقارئين لإحياء رمضان بألمانيا

اعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، تجديد إيفاد الشيخ السيد أحمد عبد النبي عبد الوهاب إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية للعمل بمعهد الوحدة للدراسات الإسلامية – بدكار بدولة السنغال، وتجديد إيفاد الشيخ حاتم سعيد سليمان عواد إلى دولة كولومبيا.

كما اعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تجديد إيفاد : الشيخ حاتم سعيد سليمان عواد إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية ، للعمل لدى الجمعية العربية الإسلامية - بوجوتا - كولومبيا.

الأوقاف: إيفاد إمام وقارئ جديدين إلى ألمانيا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ

فيما اعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء إيفاد كل من :

1. الشيخ عبد الرؤوف السيد أحمد يوسف إلى الجمعية الإسلامية بفرانكفورت (مسجد أبو بكر الصديق) ألمانيا .

2. القارئ محمد لطفي نجاتي إلى مسجد المحسنين بمدينة ميونخ ألمانيا .

وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ 2024م على نفقة الجهات الطالبة، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2023م (15) إمامًا وقارئًا.

«البحوث الإسلامية»: 3 دورات تدريبية لوعاظ الأزهر وواعظاته بالتعاون مع أكاديمية الأزهر

فيما عقد مجمع البحوث الإسلامية ثلاثة دورات تدريبية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم المستويات العلمية والمهارات الدعوية لوعاظ وواعظات الأزهر بما يمكنهم من أداء دورهم بأعلى درجات الكفاءة بما يحقق رسالة الأزهر في رفع الوعي المجتمعي.

وتدور محاور الدورة التدريبية الأولى حول «القدس والقضية الفلسطينية»، حيث بدأت فعاليات الدورة بداية الأسبوع الجاري وتنتهي غدًا، وتشهد تدريب عدد ٤٠ واعظًا من المتميزين بمناطق الوعظ في مدينة البعوث بالقاهرة، وكذلك 25 واعظة بشكل افتراضي في نفس توقيت انعقاد الدورة.

كما تناقش الدورة الثانية، مهارات اللغة العربية والأداء الخطابي والتي بدأت فعالياتها يوم ٣ وتستمر حتى يوم ١٤ ديسمبر 2023م بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة وتقوم على تدريب ٤٨ واعظًا.

أما الدورة الثالثة فتأتي بعنوان: «دورة البحث والإفتاء (فتاوى العبادات)»، وتستهدف تدريب 32 عضوًا من لجان الفتوى بمناطق: سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر و ذلك بمقر منطقة سوهاج الأزهرية.