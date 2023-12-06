عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تجديد إيفاد 4 أئمة إلى دولتي السنغال وكولومبيا وقارئين لإحياء رمضان بألمانيا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، تجديد إيفاد الشيخ السيد أحمد عبد النبي عبد الوهاب إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية للعمل بمعهد الوحدة للدراسات الإسلامية – بدكار بدولة السنغال، وتجديد إيفاد الشيخ حاتم سعيد سليمان عواد إلى دولة كولومبيا.

كما اعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تجديد إيفاد : الشيخ حاتم سعيد سليمان عواد إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية ، للعمل لدى الجمعية العربية الإسلامية - بوجوتا - كولومبيا.

الأوقاف: إيفاد إمام وقارئ جديدين إلى ألمانيا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ

فيما اعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء إيفاد كل من :

1. الشيخ عبد الرؤوف السيد أحمد يوسف إلى الجمعية الإسلامية بفرانكفورت (مسجد أبو بكر الصديق)  ألمانيا .

2. القارئ محمد لطفي نجاتي إلى مسجد المحسنين بمدينة ميونخ ألمانيا .

وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ 2024م على نفقة الجهات الطالبة، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2023م (15) إمامًا وقارئًا.

قيادات الأوقاف على رأس قافلة دعوية لمدينة الرحاب .. الجمعة

الأوقاف: برامج غير مسبوقة في تدريب الأئمة والواعظات خلال السنوات العشر الأخيرة

«البحوث الإسلامية»: 3 دورات تدريبية لوعاظ الأزهر وواعظاته بالتعاون مع أكاديمية الأزهر 

فيما عقد مجمع البحوث الإسلامية ثلاثة دورات تدريبية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم المستويات العلمية والمهارات الدعوية لوعاظ وواعظات الأزهر بما يمكنهم من أداء دورهم بأعلى درجات الكفاءة بما يحقق رسالة الأزهر في رفع الوعي المجتمعي.

وتدور محاور الدورة التدريبية الأولى حول «القدس والقضية الفلسطينية»، حيث بدأت فعاليات الدورة بداية الأسبوع الجاري وتنتهي غدًا، وتشهد تدريب عدد ٤٠ واعظًا من المتميزين بمناطق الوعظ في مدينة البعوث بالقاهرة، وكذلك 25 واعظة بشكل افتراضي في نفس توقيت انعقاد الدورة.

كما تناقش الدورة الثانية، مهارات اللغة العربية والأداء الخطابي والتي بدأت فعالياتها يوم ٣ وتستمر حتى يوم ١٤ ديسمبر 2023م بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة وتقوم على تدريب ٤٨ واعظًا.

أما الدورة الثالثة فتأتي بعنوان: «دورة البحث والإفتاء (فتاوى العبادات)»، وتستهدف تدريب 32 عضوًا من لجان الفتوى بمناطق: سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر و ذلك بمقر منطقة سوهاج الأزهرية.

الأوقاف إحياء ليالي شهر رمضان وزير الاوقاف تجديد إيفاد البحوث الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

أصبحنا على حافة الانهيار.. الاقتصاد الأخضر يكشف الكوارث المُعرض لها كوكب الأرض

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

هل يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المئات يشيعون جثمان نجل الشيخ الطبلاوي إلى مثواه الأخير.. صور

هل يجوز قطع قراءة القرءان لترديد الأذان.. أمين الإفتاء يوضح

تخصيص 5 آلاف مسجد لبرنامج حصن طفلك بالقرآن في عطلة نصف العام

هل أكمل قراءة القرآن حال انتقاض الوضوء أم أذهب للوضوء.. الإفتاء توضح

« إن الله يحب المتقين».. الإفتاء توضح كيف نكون منهم

4 أسرار قرآنية.. نصائح الشيخ الشعراوي لتفريج الهم وكشف الغم

دعاء قضاء الدين في الصباح.. احرص عليه بعد الفجر

ترشيحاتنا

تفاصيل اصطدام سفينة حاويات بكوبري المنسي بالمجرى الملاحي لقناة السويس

مصر تؤكد ضرورة وقف اطلاق النار نهائيًا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة

إرضاء للكتلة الغربية.. إيطاليا تنسحب من مبادرة الخزام والطريق الصينية

محرمة دولياً.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائف فسفورية على بلدتين في جنوب لبنان

بسبب العقوبات ضد روسيا.. ظهور عملة جديدة تنافس الدولار الأمريكي

خاينة وتستاهل.. القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية وزوجها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدى فستانا.. مغنٍ بريطاني شهير يثير الجدل بسبب ملابسه

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

فيديو

تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ