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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور جديد في إصابة محمد عبد المنعم مع الأهلي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

شارك محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار التدريبات التأهيلية من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة يانج افريكانز بدوري أبطال أفريقيا.

وواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة، في إطار منافسات ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.

النادي الأهلي الأهلى محمد عبد المنعم ملعب مختار التتش شباب بلوزداد الجزائري

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