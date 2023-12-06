حماس : لن نتفاوض مع العدو الإسرائيلي

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أسامة حمدان أن المناطق الآمنة التي يعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن أكمنة للموت.

وقال القيادي بحماس في تصريحات صحفية له : الاحتلال الإسرائيلي الذي عطل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وأضاف أسامة حمدان : لن نقبل التفاوض تحت النار مع العدو الإسرائيلي.

وفي سياق آخر؛ كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق قد قال في رسالة لمسؤول أمريكي كبير قائلا : ألا يخجل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي من قوله: (إن الاحتلال يتخذ خطوات لإخراج الأبرياء من مناطق القتال التي تضعهم فيها حماس عمداً)، في ظل هول المجازر المروّعة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد الأبرياء والمدنيين العزّل من أهلنا في غزة، على مدار شهرين كاملين.

وأضاف في رسالته : هذا التصريح الوقح وغيره من مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة والمؤيدة للاحتلال في حربه ضد شعبنا، يشكّل محاولة مفضوحة لتبرئة مسبقة للاحتلال من جرائمه وتلميع صورته الملطخة بدماء الأطفال والنساء، مما يجعلهم شركاء في سفك دماء شعبنا في غزة، ويسقط للأبد كل شعاراتهم حول الحرية وحقوق الإنسان.