إبراهيم عيسى: نشهد تأثيرا هائلا للتيار الإسلامي على القوى السياسية بأزمة غزة

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن ما حدث في غزة من بعد يوم 7 اكتوبر حتى الان بكل وحشيته وإجرامه إلا أنه امتحان واختبار لكل القوى السياسية في مصر، موضحا أن هناك تأثير هائل لتيار الاسلام السياسي وأفكار على كل القوى السياسية في مصر خلال تعاملها مع الحرب على غزة.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن من أشكال عنصرية الخطاب المتأثر بالإسلاميين هو الحديث عن اسرائيل كيهود وليس كصهاينة، مؤكدا أن هذا الخطاب فيه مساحة عنصرية والتيارات السياسية التي تتكلم بهذا الأمر لا يستطيعون الفصل بين الصهيونية واليهودية.

وتابع: "خلال الـ60 يوم اختبرت كل القوى السياسية في مصر، ولو كان التيار الاسلامي موجود في حكم مصر وفتح المجال في البرلمان لتغيير معاهدات السلام مع اسرائيل كان زماننا في حرب مع اسرائيل أو فتح مجال للحرب مع اسرائيل"، مؤكدا أن القوى السياسية متأثرة بشكل هائل لتيار الاسلام السياسي.