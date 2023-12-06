لهذا السبب.. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يهاجم جوتيريش ويطالبه بالاستقالة الفورية

هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الأربعاء، تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن حركة المقاومة الفلسطينية.

وقال إردان أن هذه التصريحات تعطي الأمل لحماس ودعا الأمنين العام للامم المتحدة مرة أخرى للاستقالة فورا.



ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة موقف الامين العام للأمم المتحدة بـ المواقف المشوهة قائلاً انها لا تؤدي إلا لإطالة أمد القتال في غزة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن الوضع في غزة قد يهدد السلام والأمن الدوليين وعلى المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لإنهاء الأزمة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يشعر بقلق "بالغ" إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة، أننا نناشد قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتجنّب مفاقمة الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في غزة.

كما قال الناطق باسم الأمم المتحدة، إنه بالنسبة لمن لم تأمرهم إسرائيل بالإخلاء في غزة لا مكان آمن لهم ليلجأوا إليه.

من جانبها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 80% من إجمالي سكان غزة، نزحوا حتى الآن منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل.