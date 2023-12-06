وزير الإنتاج الحربي : تعاون مثمر مع شركات أمريكية عسكريًا ومدنيًا

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، على في ختام اليوم الثالث لمعرض Edex2023 على التقاط صورة تذكارية مع رؤساء مجالس إدارة الشركات القائمين على المعرض و توجه بالشكر لهم على ما بذلوه من جهد خلال فترة الإعداد للمعرض وخلاله وحثهم على بذل المزيد من التقدم.

جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي في بداية اللقاء أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من مختلف ما تنتجه من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة بالإضافة إلى قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية والمشاركة في مختلف المشروعات القومية بالدولة المصرية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

مجال الصناعات الدفاعية

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقاً خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالنفع على الجانبين بل والعالم ككل.

وأشاد بخبرة وإمكانيات شركة "نورثروب جرومان" الأمريكية وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية متطورة، لافتاً إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربي والعديد من الشركات الأمريكية في مختلف المجالات العسكرية والمدنية.