حماة الوطن: الحزب نظم الندوات التثقيفية لتوعية المواطنين بالمشاركة السياسية

أكد الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن،أن التثقيف والمشاركة تكون الفكرة المسيطرة على حزب حماة الوطن من أجل توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وقال عمرو سليمان، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحزب عمل على تنظيم الندوات التثقيفية على مستوى أمانات المحافظات لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



التثقيف السياسى



وتابع المتحدث الرسمي باسم حزب الوطن، أن المواطن المصرى افتقد التثقيف السياسى والعمل السياسى لمجريات الأمور ومع الوقت تصاعدت الأحداث وتصاعد الزخم الانتخابى فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابى حتى نقف اليوم أننا ما استطعنا سبيلا إلى ذلك فعلناه على مستوى كوادرنا وأمانتانا في كل محافظات الجمهورية.