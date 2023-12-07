بالأسود.. درة تخطف الأنظار على سجادة الحمراء

واجدت النجمة درة في العرض العالمي الأول لفيلم "أنف وثلاث عيون"، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، لمساندة أصدقائها من صناع العمل.

ارتدت درة فستانا من تصميم اللبناني جورج شقرا من إحدى مجموعاته لعام 2015، وجاء باللون الأسود، بتصميم ضيق دن أكمام ومن منطقة الركبة، يبدأ الاتساع مع وجود طبقات فوق بعضها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكيآج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

فيلم "أنف وثلاث عيون" من بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف. الفيلم رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

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