الوضع الآن غير مقبول..وزير الخارجية الفلسطيني السابق يحلل الوضع الحالي

قال الدكتور ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني السابق، إن يجب تشكيل كتلة سياسية من بعض الدول العربية، وتعمل على تغيير قواعد اللعبة، مضيفاً أن مجلس الأمن المادة 27 منه تقول بمنع العضو دائم العضوية من التصويت إذا طرفاً في النزاع.



وأضاف «القدوة» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على قناة "mbc" الذي يقدمه الإعلامي "شريف عامر" أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت طرف في النزاع لا يمكن أن تشترك في التصويت و في هذا المجال نحن نستعين بدعم روسيا الأتحادية من أجل تمرير هذا الموضوع.



وقال وزير الخارجية الفلسطيني السابق، نحن نغير الوضع في مجلس الأمن وإلا لا نحتاج إلي هذا المجلس لافتاً إلى أن هذا الوضع الآن غير مرغوب فيه وغير مقبول.



