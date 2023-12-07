القنابل الجوية..أهم المنتجات المعروضة في معرض إيديكس

قال المهندس وائل سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة صقر، إن الهيئة العربية للتصنيع هي هيئة من العيار الثقيل لأنها، تضم 14 مضنع وشركة تسليح يعملون في المنتجات الحربية والمدنية وتغطي معظم المتطلبات الدفاعية للقوات المسلحة.
وأضاف «سليمان» من خلال لقاءه بالإعلامي "أحمد الشاعر" مقدم برنامج “90 دقيقة” على قناة "المحور" أن مصنع صقر أنشئ سنة 1949م، وهو من المصانع العتيقه في الهيئة العربية للتصنيع وانضم للهيئة العربية للتصنيع سنة 1975م، مضيفاً أن المصنع يعرض منتجات جديدة تعرض لأول مرة وأهمهم القنابل الجوية التي تقذف من الطائرات وتستخدم من قبل القوات الجوية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة صقر: هدفنا توطين التكنولوجيا و التطوير المستمر للمعدات والأسلحة المستخدمة من قبل القوات المسلحة.