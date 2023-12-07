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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السياسيين والرياضيين والفنانين والشخصيات العامة..يدعمون السيسي في حملته الأنتخابية

جالياتنا بالخارج كان لهم دور كبير.. "مسلم" يوضح قلق المصريين على مستقبل مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إنه تم تنظيم مؤتمر لحزب مستقبل وطن وهذا المؤتمر داعم لرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الفترة الرئاسية، مضيفاً أن الحملة عرضت بعض المحاور الهامة وأضاف الشباب رأيهم وكلمتهم وما حدث في مصر خلال العشر سنين الماضية.


وأضاف «مسلم» من خلال لقاءه بالإعلامي "أحمد الشاعر" مقدم برنامج “90 دقيقة” على قناة "المحور" أن الحضور كان عظيم ويضم السياسيين والرياضيين والفنانين والشخصيات العامة وعدد كبير من الهيئات التنظيمية من حزب مستقبل وطن.


أشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إلي أن يوجد أحزاب كثيرة تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأبرزهم حزب مستقبل وطن، لافتاً إلي أن المصريين في الخارج كان لهم دور كبير ولهم حضور لافت وقوي ومختلف وهذا احساس المصريين بالخارج لخطورة الموقف وتقديراً لما فعله الرئيس الفترة الماضية من أنجازات.


 

السيسي السياسيين الثقافة مستقبل وطن مجلس الشيوخ

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