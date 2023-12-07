عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي يكشف عن القيمة المالية لعروض زيزو

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن القيمة المالية لعروض لاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو.

وقال عبر برنامجه التلفزيوني: “عروض زيزو شفهية وليست رسمية، وتتراوح من ٧ الي ١٠ مليون”. 

وتقدم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو" في ترتيب هدافي الزمالك عبر جميع البطولات.

وسجل زيزو هدف التقدم في مباراة سوار الغيني بعد 8 دقائق فقط من عمر اللقاء، المقام مساء الأحد الماضي، على ملعب السلام بالقاهرة، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

زيزو وصل إلى هدفه رقم 72 مع الزمالك منذ انضمامه للأبيض في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير 2019.

وسجل القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" هدفا في الدقيقة 30 ليرفع رصيده إلى 72 هدفا أيضا، بالتساوي مع زيزو.

 

احمد مصطفى زيزو الإعلامي مهيب عبد الهادي الكونفدرالية الإفريقية القيمة المالية هدافي الزمالك مهيب عبد الهادي محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

ترشيحاتنا

رحلة «الألف كيلو متر» تصل محافظتي الأقصر وأسوان | تفاصيل مهمة للحملة

جيش الاحتلال يكثف غاراته الجوية على حيي اليرموك والدرج

الأرصاد: أجواء باردة.. وفرص لسقوط أمطار في هذه المناطق| فيديو

انتبه.. علامات لو ظهرت علي ابنك ستكون مؤشر لإدمانه الألعاب الإلكترونية

كيف أعرف أني مسحور .. عليك بـ 7 تمرات عجوة على الريق

سيارات مستعملة لا تتخطى 240 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

تصميم مختلف .. جنات تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ