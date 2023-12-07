مهيب عبد الهادي يكشف عن القيمة المالية لعروض زيزو

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن القيمة المالية لعروض لاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو.

وقال عبر برنامجه التلفزيوني: “عروض زيزو شفهية وليست رسمية، وتتراوح من ٧ الي ١٠ مليون”.

وتقدم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو" في ترتيب هدافي الزمالك عبر جميع البطولات.

وسجل زيزو هدف التقدم في مباراة سوار الغيني بعد 8 دقائق فقط من عمر اللقاء، المقام مساء الأحد الماضي، على ملعب السلام بالقاهرة، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

زيزو وصل إلى هدفه رقم 72 مع الزمالك منذ انضمامه للأبيض في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير 2019.

وسجل القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" هدفا في الدقيقة 30 ليرفع رصيده إلى 72 هدفا أيضا، بالتساوي مع زيزو.