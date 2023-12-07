الهلال الأحمر الفلسطيني: 280 من كوادرنا استشهدوا في قطاع غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 280 من كوادره استشهدوا في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأعلنت الصحة في غزة قائلة: أحصينا 7 آلاف مصاب جراحهم خطرة ويحتاجون تدخلا جراحيا عاجلا.

من جانبه حذّر المدير العامل منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأربعاء، من أن النظام الصحي في غزة بات "على شفا الانهيار التام".

وقال جبريسوس عبر منصة "إكس" إنه يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن، والتي دعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وأضاف: "نريد السلام من أجل صحة" الناس هناك.