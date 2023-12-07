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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف إسرائيلي متواصل على مخيم جباليا وسط غزة

صدى البلد

أفاد المركز الإعلامي الفلسطيني ، اليوم الخميس، بأن هناك قصف كثيف ومتواصل من مدفعية الاحتلال في وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن هناك  3 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة نابلس.

وكان قد حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، من أن النظام الصحي في غزة بات "على شفا الانهيار التام".

وقال جبريسوس عبر منصة "إكس" إنه يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن، والتي دعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. وأضاف: "نريد السلام من أجل صحة" الناس هناك.

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