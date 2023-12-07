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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشناوي ينافس ياسين بونو وأونانا على لقب أفضل حارس فى إفريقيا

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة المختصرة لأفضل حارس مرمى في أفريقيا. 

وتواجد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر في القائمة، رفقة ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي والهلال السعودي، وأندريه أونانا حارس المنتخب الكاميروني ومانشستر يونايتد.

الشناوي كان ينافس 4 حراس مرمى هم ياسين بونو (الهلال السعودي)، وأندريه أونانا (مانشستر يونايتد)، وإدوارد ميندي (الأهلي السعودي)، ورونوين ويليامس (ماميلودي صنداونز)، قبل أن يتم تقليص العدد إلى 3، علمًا بأن القائمة الأولية كانت تضم 10 أسماء. وكان ميندي حصل على جائزة أفضل حارس في أفريقيا العام الماضي. 

ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا مساء الإثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري في مراكش بالمغرب.

 

 


 

إدوارد ميندي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاهلي السعودي أفضل حارس المنتخب المغربي

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