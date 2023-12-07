The Brick.. تليسكوب جيمس ويب يكتشف سرا غامضا حول كيفية ولادة النجوم

عندما نتحدث عن الفضاء الخارجي وتكوين النجوم، فإن الكثير من المفاهيم والنظريات قد تتغير مع كل اكتشاف جديد. وهذا بالضبط ما حدث مؤخرًا مع تجربة علماء الفلك في استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، حيث كشفوا عن مفارقة غامضة تتعلق بمنطقة تسمى "The Brick" في قلب درب التبانة.

تعتبر The Brick منطقة مظلمة وكثيفة من الغاز البارد، ولكن الاكتشاف الجديد أظهر أنها في الوقت ذاته دافئة وجليدية.

قد يبدو هذا الأمر متناقضًا، ولكنه يشير إلى وجود كميات كبيرة من الجليد المتجمد، بما في ذلك أكسيد الكربون المتجمد، في قلب هذه المنطقة الكثيفة من درب التبانة.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، يعد اكتشاف انتشار الجليد في هذه المنطقة أمرًا غير متوقع لعلماء الفلك، ويمكن أن يؤثر على النظريات الحالية حول تكوين النجوم.

وعندما يكون هناك توافر كبير للجليد، يتغير السيناريو المعروف لولادة النجوم، حيث يعتبر الغاز البارد الكثيف المادة الأساسية لتشكيل النجوم. وبالتالي، فإن هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام دراسات جديدة وتحقيقات لفهم كيفية تشكل النجوم وتطورها في مناطق مثل The Brick.

نظرية جديدة عن كيفية ولادة النجوم

قال آدم جينسبيرج، عالم الفلك في جامعة فلوريدا، إن هذا الاكتشاف يعد إضافة مهمة لمعرفتنا حول التشكل النجمي، ويشير إلى أهمية أخذ هذا العامل في الاعتبار في المستقبل عند دراسة المناطق الكثيفة في الفضاء الخارجي.

تلك التجربة تشير إلى أن الفضاء الخارجي لا يزال يحمل الكثير من الألغاز والمفاجآت، وباستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، نتمكن من الكشف عن جوانب جديدة من الكون وتوسيع معرفتنا حوله.

وتولد النجوم عادة عندما تبرد بقع من الغاز في السحب الشاسعة. وهذا يسمح لهذه البقع بالتجمع معًا، مما يؤدي إلى جذب المزيد من المادة، حيث يصبح هذا النجم الأولي في النهاية ضخمًا بما يكفي لتحفيز الاندماج النووي للهيدروجين في قلبه.

ووجود جليد أول أكسيد الكربون في The Brick من شأنه أن يجعلها منطقة باردة مثالية لتكوين نجوم جديدة، ومع ذلك فهي لا تشارك في ولادة نجوم مكثفة. وجد جينسبيرج وزملاؤه أنه على الرغم من هذا الجليد السائد، فإن الغاز الموجود في الطوب أكثر دفئًا من المتوقع.

تتحدى الملاحظات الافتراضات المتعلقة بكمية أول أكسيد الكربون الموجودة في مركز المجرة. ولأن هذا الجزيء موجود على شكل بقع جليدية مغبرة، فإنه يُظهر أن مقياسًا حاسمًا لعلماء الفلك - نسبة الغاز إلى الغبار - أقل من المتوقع أيضًا.