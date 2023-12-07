عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

The Brick.. تليسكوب جيمس ويب يكتشف سرا غامضا حول كيفية ولادة النجوم

صدى البلد

عندما نتحدث عن الفضاء الخارجي وتكوين النجوم، فإن الكثير من المفاهيم والنظريات قد تتغير مع كل اكتشاف جديد. وهذا بالضبط ما حدث مؤخرًا مع تجربة علماء الفلك في استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، حيث كشفوا عن مفارقة غامضة تتعلق بمنطقة تسمى "The Brick" في قلب درب التبانة.

تعتبر The Brick منطقة مظلمة وكثيفة من الغاز البارد، ولكن الاكتشاف الجديد أظهر أنها في الوقت ذاته دافئة وجليدية. 

قد يبدو هذا الأمر متناقضًا، ولكنه يشير إلى وجود كميات كبيرة من الجليد المتجمد، بما في ذلك أكسيد الكربون المتجمد، في قلب هذه المنطقة الكثيفة من درب التبانة.

txt

أساطير حول خسوف القمر.. استاذ فلك يكشف الحقيقية

txt

أستاذ فلك: القمر البدر يسبب هياجا عصبيا ولذلك نصحنا النبي بالصيام

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، يعد اكتشاف انتشار الجليد في هذه المنطقة أمرًا غير متوقع لعلماء الفلك، ويمكن أن يؤثر على النظريات الحالية حول تكوين النجوم.

وعندما يكون هناك توافر كبير للجليد، يتغير السيناريو المعروف لولادة النجوم، حيث يعتبر الغاز البارد الكثيف المادة الأساسية لتشكيل النجوم. وبالتالي، فإن هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام دراسات جديدة وتحقيقات لفهم كيفية تشكل النجوم وتطورها في مناطق مثل The Brick.

نظرية جديدة عن كيفية ولادة النجوم

قال آدم جينسبيرج، عالم الفلك في جامعة فلوريدا، إن هذا الاكتشاف يعد إضافة مهمة لمعرفتنا حول التشكل النجمي، ويشير إلى أهمية أخذ هذا العامل في الاعتبار في المستقبل عند دراسة المناطق الكثيفة في الفضاء الخارجي.

تلك التجربة تشير إلى أن الفضاء الخارجي لا يزال يحمل الكثير من الألغاز والمفاجآت، وباستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، نتمكن من الكشف عن جوانب جديدة من الكون وتوسيع معرفتنا حوله.

وتولد النجوم عادة عندما تبرد بقع من الغاز في السحب الشاسعة. وهذا يسمح لهذه البقع بالتجمع معًا، مما يؤدي إلى جذب المزيد من المادة، حيث يصبح هذا النجم الأولي في النهاية ضخمًا بما يكفي لتحفيز الاندماج النووي للهيدروجين في قلبه.

ووجود جليد أول أكسيد الكربون في The Brick من شأنه أن يجعلها منطقة باردة مثالية لتكوين نجوم جديدة، ومع ذلك فهي لا تشارك في ولادة نجوم مكثفة. وجد جينسبيرج وزملاؤه أنه على الرغم من هذا الجليد السائد، فإن الغاز الموجود في الطوب أكثر دفئًا من المتوقع.

تتحدى الملاحظات الافتراضات المتعلقة بكمية أول أكسيد الكربون الموجودة في مركز المجرة. ولأن هذا الجزيء موجود على شكل بقع جليدية مغبرة، فإنه يُظهر أن مقياسًا حاسمًا لعلماء الفلك - نسبة الغاز إلى الغبار - أقل من المتوقع أيضًا.

اكتشاف جديد التكنولوجيا الفضاء الخارجي الفلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر الفلسطيني: نفاد الوقود بشمال غزة جعل من المستحيل نقل الشهداء والجرحى

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

ميقاتي: استهداف المؤسسات الإعلامية يهدف إلى إسكات كل صوت يفضح إسرائيل

أزمة الدولار تنتهي.. مفاجأة من المركزي: الاحتياطي الأجنبي يكفي حتى هذا الموعد

آخر شهور السنة.. 9 أيام إجازة في ديسمبر.. وهؤلاء محرمون منها

غداً.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي قبل لقائهما بالكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني بمعرض إيديكس 2023.. صور

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

فيديو

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ