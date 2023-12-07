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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علاقات دولية: ما يجري في فلسطين الآن تكرار لكل جرائم 48|فيديو

غزة
غزة

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم والعلاقات الدولية، إن ما يجري في فلسطين الآن هو تكرار لكل الجرائم التي جرت منذ عام 48 مع مضاعفة لعملية العدوان بشكل عنيف، مشيرا إلى أن الهجوم الذي انتقل من شمال غزة لجنوبها يعد هروبا لنتنياهو من الأمام، وذلك على المستوى العسكري، فنتنياهو حاليا لا يدرك كيفية العودة للوراء، وعودته للخلف عبارة عن انتهاء حكمه السياسي وفشله الذريع.

 مصر لم تتوقف منذ بداية الأزمة والمعركة في قطاع غزة

وأضاف «شعث»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن وعود نتنياهو لجماهيره وناخبيه وحزبه لم يفِ بأي منها، إذ إنه وعد بتحرير الجنود والمدنيين والقضاء على حركة حماس ولكنه فشل في تحقيق ذلك، مشيدا بالدور المصري في القضية الفلسطيينية.

وأوضح أن مصر لم تتوقف منذ بداية الأزمة والمعركة في قطاع غزة، فدورها تاريخي، مشيرا إلى أن مصر حاربت مع فلسطين وشريكة في معركة التحرر الفلسطينية، إذ إنها شاركت الشعب الفلسطيني في 1948 و1956 و1967، وما زالت تدعم المقاومة الفلسطينية.
 

 

فلسطين غزة نتنياهو مصر قطاع غزة معركة التحرر الفلسطينية

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