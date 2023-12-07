الميزانية السعودية 2024: المملكة ستتوجه إلى أسواق الدين لتغطية العجز|5 رسوم بيانية

قدّرت السعودية عجز الميزانية للعام 2024 عند 79 مليار ريال، وفق بيان صادر الأربعاء بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية والتي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز.

المصدر : وزاره الماليه السعودية

المصدر : وزاره المالية السعودية

المصدر : وزاره الماليه السعوديه

وأظهرت التوقعات أن عجز الميزانية سيتراجع في عام 2025 إلى 73 مليار ريال، قبل أن يرتفع إلى 109 مليارات ريال في عام 2026.

المصدر : وزاره الماليه السعوديه



وبحسب بنود الميزانية، يتوقع أن تنخفض إيرادات ميزانية عام 2024 بنسبة 1.8% إلى 1.172 تريليون ريال، مقارنة بتوقعات العام الجاري عند 1.193 تريليون ريال، مقدّرةً نمو الناتج المحلي في 2024 بـ4.4%، والتضخم عند مستوى 2.2%.

المصدر : وزاره الماليه السعوديه

وعكست الميزانية السعودية لعام 2024 تراجعاً في قيمة المصروفات بنسبة 1.9% لتبلغ 1251 مليار ريال مقارنةً بـ1275 مليار ريال خلال 2023، بحسب وزارة المالية السعودية التي توقعت أن تعاود المصروفات الارتفاع في عام 2025 لتصل إلى 1300 مليار ريال، و1368 في عام 2026.

ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أكد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024، بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي. مشيراً إلى أن ارتفاع المصروفات في الميزانية الجديدة "بسبب تنفيذ المشاريع والتوسع في استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية".

المصدر : وزاره الماليه السعوديه

يُتوقع أن تمثل تعويضات العاملين أكبر بنود الإنفاق في ميزانية 2024، بحجم إنفاق يصل إلى 544 مليار ريال، فيما ستشكل الإعانات أكثر بنود الإنفاق نمواً بنسبة 90% لتصل إلى 38 مليار ريال، بحسب التوقعات.

ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الإنفاق العسكري في السعودية خلال السنة المالية المقبلة بنحو 8.7% عن العام الجاري، وفقاً لميزانية عام 2024، والتي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء.

رصدت المملكة في ميزانية 2024، نحو 269 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار) لهذا القطاع، وهو ما يشكل نحو 21.5% من مجمل الإنفاق العام.

المصدر : وزاره المالية السعودية



توقعات الموازنة تشير إلى أن المملكة ستتوجه إلى أسواق الدين الداخلية والخارجية لتغطية العجز، إذ سيرتفع الدين العام إلى 1.103 تريليون ريال بنهاية عام 2024، ما يمثل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاعاً من ديون متوقعة هذا العام عند 1.024 تريليون ريال.



