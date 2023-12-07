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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

EDEX 2023.. توقيع اتفاقية للتصنيع بين "بنها للصناعات الإلكترونية" و"فيكتور" الروسية

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع اتفاقية بين "بنها

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع ١٤٤ الحربي) والشركة المساهمة معهد البحث العلمي "فيكتور" الروسية، وذلك بحضور وفد من شركة "روس أوبورون" الروسية، وحضر من "الإنتاج الحربي" المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين التكنولوجيات التصنيعية الحديثة داخل شركاتها التابعة بالتعاون مع الشركات العالمية، مؤكداً على أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة وكذلك المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة التي تتم بالدولة وتهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، لافتاً إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

من جانبهم أعرب ممثلو شركة "فيكتور" الروسية عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة بنها للصناعات الإلكترونية، كما أعربوا عن تمنياتهم بتحقيق شراكة إستراتيجية من خلال هذا التعاون المشترك تعود بالنفع على الجانبين، وكشف ممثلو "فيكتور" الروسية عن قيام الشركة بعرض أقوى أنظمتها العسكرية المضادة للمسيرات وذلك خلال مشاركتها لأول مرة في معرض "إيديكس 2023"، معربين عن تطلعهم إلى المشاركة في النسخة المقبلة من المعرض الذي رسخ مكانة متميزة بين مصاف معارض التسليح العالمية، وأشاروا إلى أن شركة "فيكتور" الروسية تأسست عام 1908 وكان المنتج الرئيسي للشركة في ذلك الوقت هو محطات الراديو المتنقلة والثابتة وفي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين أصبحت الشركة منظمة كبيرة لهندسة الراديو واليوم أصبحت "فيكتور" رائدة في مجال تصنيع الأنظمة الإلكترونية المتطورة.

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن توقيع اتفاقية التعاون يأتي في ضوء سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي ترتكز على الانفتاح للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة العاملة بالمجالات الصناعية المختلفة، مشيراً إلى أن الوزير "محمد صلاح" أكد على هامش التوقيع على اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات الروسية في مجالات التصنيع العسكري المختلفة خاصةً في ضوء علاقات التعاون الوثيقة والأواصر المتينة بين البلدين، لافتاً إلى أنه قام بتوقيع اتفاقية التعاون كل من الدكتور مهندس طارق العباسي رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) و فياتشيسلاف فيليمونوفيتش لياشوك مدير تطوير الأعمال بالشركة المساهمة معهد البحث العلمي "فيكتور" الروسية.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"

جدير بالذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 وحتى اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمعرض هو فرصة واعدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات العسكرية.

الانتاج الحربى بنها للصناعات الإلكترونية فيكتور الروسية EDEX 2023 أيديكس 2023

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