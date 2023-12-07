جامعة قناة السويس: 8 لجان لإدارة ملف المشاركة الطلابية في الانتخابات الرئاسية

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور إن مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية تمثل واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا، حيث جهزت إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية غرفة عمليات لمتابعة توافد الطلاب على اللجان الانتخابية.



وأضاف رئيس الجامعة - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لإدارة ملف المشاركة الطلابية بالانتخابات المقرر انطلاقها الأحد المقبل وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.



من جانبه..أكد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الدكتور عادل حسن الاستعداد للمشاركة بالانتخابات ومتابعة عملية تفويج طلاب كليات الجامعة للمقار الانتخابية، منوهًا بأنه تم تشكيل عدد من اللجان لمتابعة عملية تفويج منتسبي الجامعة.



وأضاف أن هذه اللجان تضم اللجنة العليا ولجنة المتطوعين ولجنة الإحصاء لحصر الطلاب وجميع منتسبي الجامعة المغتربين بكليات وإدارات الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وعاملين، ولجنة المواصلات لتوفير حافلات لتنسيق عملية توصيل المنتخبين لمقار اللجان الانتخابية لكل منطقة.



وبدورها..قالت عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بالجامعة الأهلية الدكتورة غادة حداد إن اللجنة الخامسة هي اللجان الفرعية بالكليات وتم تشكيلها بكل كلية، واللجنة السادسة للاستعلام عن اللجان الانتخابية حيث تم تجهيزها بعدد من أجهزة الحاسب الآلي ونقاط الانترنت لتسهيل معرفة المنتخبين مقار لجانهم وتسلسل أرقامهم بالكشوف الانتخابية.



وأضافت أن اللجنة السابعة هي لجنة المطبوعات حيث تقوم بتصميم وطباعة لافتات للحافلات وطباعة بطاقات انتخابية لمنتسبي الجامعة الأهلية، أما اللجنة الثامنة فهي لجنة المتابعة وتقوم بعمل غرفة عمليات لمتابعة اللجان السابقة وتحديد نقاط تجمع المنتخبين للتوجه للمقارات الانتخابية.



وفي السياق، اجتمع منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية الدكتور محمد عبدالهادي مع اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر؛ لمتابعة دورهم في توجيه زملائهم خاصة المغتربين منهم لمقار اللجان الانتخابية، حيث تم توفير 12 حافلة لنقل الطلاب مقسمة على الأحياء المختلفة.



وفي دمياط، قالت المحافظ الدكتورة منال عوض إنه تم تحديد خمسة أماكن للوافدين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية، وتشمل المعهد الفني التجاري بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، ومحطة قطارات دمياط، ونادي الوافدين بجامعة دمياط ومستشفى العاملين بهيئة ميناء دمياط، والمعهد العالي برأس البر؛ تيسيرًا على المواطنين المتواجدين من خارج دمياط؛ للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات وممارسة حقوقهم السياسية.