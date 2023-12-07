عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة قناة السويس: 8 لجان لإدارة ملف المشاركة الطلابية في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور إن مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية تمثل واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا، حيث جهزت إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية غرفة عمليات لمتابعة توافد الطلاب على اللجان الانتخابية.


وأضاف رئيس الجامعة - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لإدارة ملف المشاركة الطلابية بالانتخابات المقرر انطلاقها الأحد المقبل وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.


من جانبه..أكد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الدكتور عادل حسن الاستعداد للمشاركة بالانتخابات ومتابعة عملية تفويج طلاب كليات الجامعة للمقار الانتخابية، منوهًا بأنه تم تشكيل عدد من اللجان لمتابعة عملية تفويج منتسبي الجامعة.


وأضاف أن هذه اللجان تضم اللجنة العليا ولجنة المتطوعين ولجنة الإحصاء لحصر الطلاب وجميع منتسبي الجامعة المغتربين بكليات وإدارات الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وعاملين، ولجنة المواصلات لتوفير حافلات لتنسيق عملية توصيل المنتخبين لمقار اللجان الانتخابية لكل منطقة.


وبدورها..قالت عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بالجامعة الأهلية الدكتورة غادة حداد إن اللجنة الخامسة هي اللجان الفرعية بالكليات وتم تشكيلها بكل كلية، واللجنة السادسة للاستعلام عن اللجان الانتخابية حيث تم تجهيزها بعدد من أجهزة الحاسب الآلي ونقاط الانترنت لتسهيل معرفة المنتخبين مقار لجانهم وتسلسل أرقامهم بالكشوف الانتخابية.


وأضافت أن اللجنة السابعة هي لجنة المطبوعات حيث تقوم بتصميم وطباعة لافتات للحافلات وطباعة بطاقات انتخابية لمنتسبي الجامعة الأهلية، أما اللجنة الثامنة فهي لجنة المتابعة وتقوم بعمل غرفة عمليات لمتابعة اللجان السابقة وتحديد نقاط تجمع المنتخبين للتوجه للمقارات الانتخابية.


وفي السياق، اجتمع منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية الدكتور محمد عبدالهادي مع اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر؛ لمتابعة دورهم في توجيه زملائهم خاصة المغتربين منهم لمقار اللجان الانتخابية، حيث تم توفير 12 حافلة لنقل الطلاب مقسمة على الأحياء المختلفة.


وفي دمياط، قالت المحافظ الدكتورة منال عوض إنه تم تحديد خمسة أماكن للوافدين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية، وتشمل المعهد الفني التجاري بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، ومحطة قطارات دمياط، ونادي الوافدين بجامعة دمياط ومستشفى العاملين بهيئة ميناء دمياط، والمعهد العالي برأس البر؛ تيسيرًا على المواطنين المتواجدين من خارج دمياط؛ للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات وممارسة حقوقهم السياسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

مصدر بالأهلي يكشف عن المهاجم الأقرب للانضمام إلى الفريق

أزمة الدولار تنتهي.. مفاجأة من المركزي: الاحتياطي الأجنبي يكفي حتى هذا الموعد

ترشيحاتنا

البكتيريا الحلزونية السبب الرئيسي فى أمراض المعدة.. حسام موافي يحذر منها ويوضح أسبابها|فيديو

أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر.. تستاهل فلوسك

كتائب القسام تعلن الاشتباك مع 6 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاستثمارية والمسرح المكشوف بحدائق الفسطاط

المُدعي العام بإيطاليا يطالب بايقاف «بوجبا» نجم يوفينتوس 4 سنوات.. لهذا السبب

حزب الله: استهدفنا موقع المرج في قرية هونين اللبنانية المحتلة وأصبناه إصابة مباشرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جريمة بشعة في باكستان.. والسر حذاء في فم نمر

نجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. الليلة

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

فيديو

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ