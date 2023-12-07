كتائب القسام تعلن الاشتباك مع 6 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، اليوم الخميس، استهداف تحشدات قوات العدو المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

كما استهدفت دبابتين صهيونيتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

وقالت القسام في بيان: "قبل قليل تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح والاستيلاء على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خان يونس".

كما أعلن مجاهدو القسام تمكنهم من قنص جنديين صهيونيين ببندقية "الغول" القسامية شمال شرق مدينة خان يونس.

ودمرت كتائب القسام في وقت سابق من اليوم، غرف قيادة الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

ودمرت القسام دبابة ميركافا صهيونية في محور شمال مدينة خان يونس بعبوة العمل الفدائي.

ومنذ صباح اليوم، خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع محاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق من اليوم، تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا، وأوقع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية.

كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.