عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: غلق كلي أسفل الكوبري بطريق الواحات لمدة يومين

تنبيه هام
تنبيه هام

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى (۸) الكائن تحديداً أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى . 
وتشير محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي اسفل الكوبرى بطريق الواحات وذلك لمدة (يومان) وذلك من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۸ وحتى الساعة ٦ صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۹ على ان تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة .
وتوضح محافظة الجيزة ان الإدارة العامة المرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلة المرورية الآتية :-
تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الإيمن لمنطقة الأعمال اسفل الكوبرى لتحويل حركة المرور اثناء أعمال رفع الكمر المشار اليه.
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال .
كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .

الأتوبيس الترددي الاتوبيس الترددى الذكى الخدمات المرورية اللازمة الطريق الدائرى القاهرة الكبرى تحقيق السيولة المرورية تحقيق السيولة المرورية اللازمة توعية المواطنين طريق الواحات محافظة الجيزة محطات الأتوبيس الترددي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مصدر بالأهلي يكشف عن المهاجم الأقرب للانضمام إلى الفريق

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يطلق فعاليات برنامج "أسرة" لتحسين جودة الحياة

الجيزة.. جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية بمدن ومراكز المحافظة

تحرير 2547 قضية تموينية بمضبوطات 147 طن مواد وسلع غذائية في الجيزة

تعليمات هامة لتعليم الجيزة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف عليها

محافظ الجيزة يشيد بفعاليات مهرجان إبداع فى نسخته الــ 12

رفع 1080 طن مخلفات وتراكمات بكفر غطاطي أسفل الدائري بالمنصورية واللبيني

محافظ الجيزة يتفقد المنافذ السلعية بأبو النمرس للتأكد من توافر احتياجات المواطنين

حياة كريمة.. محافظ الجيزة يسلم 160 كرسي متحركا لذوي الهمم

ترشيحاتنا

الزمالك في ورطة.. تطور عاجل بشأن غرامة شيكابالا وموقف سبورتنج لشبونة

أبو العينين لـ البيان : سعداء بالمشاركة في السوبر المصري بالإمارات

بشري .. اكتشاف علاج جديد لمرضى التوحد

المادة 99 .. حكاية ميثاق طالب أمين عام الأمم المتحدة بتفعيله لأول مرة بشأن غزة

فيديو أثار الجدل.. ماذا تعرف عن قنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة؟

حدث نادر بعد أيام.. ظهور صادم لحلقة النار في السماء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جريمة بشعة في باكستان.. والسر حذاء في فم نمر

نجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. الليلة

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

فيديو

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ