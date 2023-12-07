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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركات أمريكية

جناح الهيئة العربية
جناح الهيئة العربية للتصنيع

 

قال اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تتطلع بقوة إلي التعاون الجاد وزيادة فرص الإستثمار الحقيقي، وترحب بعقد الشراكات بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية .


ومن الخطوات الناجحة التي حققتها الهيئة العربية للتصنيع  خلال فعاليات  ختام معرض إيدكس 2023, توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية( ABD)  التابعة للهيئة, وشركة
NGIT) ) Northrop GrummanInternational Trading, Inc الأمريكية. 


وفي هذا الصدد أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه بالتعاون مع شركة  نورث روب جرومان العالمية الأمريكية، موضحا أن مجالات التعاون تتضمن توطين أحدث التكنولوجيات في مجال تقنيات وأنظمة الصناعات الدفاعية .


وأوضح أننا نتطلع من هذا التعاون أن تصبح الهيئة العربية للتصنيع محورا صناعيا للإنتاج والتصنيع والتصدير للدول العربية والأفريقية ولجميع دول العالم.


من جانبه أعرب جوزريف جوستلا نائب رئيس شركة نورث روب جرومان الأمريكية عن اعتزازه  بالتعاون وعقد الشراكات مع  الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية.

 وأشار إلى أن شركة نورث روب جرومان تهتم في صناعاتها بمطابقة معايير الجودة العالمية , وهذا ما يتوافر بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

العربية للتصنيع

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