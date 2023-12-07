نجم الزمالك يغيب عن مواجهة الفريق وساجرادا الأنجولي

واصل حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وخاض عبد المجيد مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة، قبل أن يواصل المران بخوض تدريبات فردية في ظل إصابته بكسر في الأنف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.