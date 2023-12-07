غياب حجازي.. تشكيلة الاتحاد لمواجهة ضمك بالدوري السعودي

تُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام ضمك في دوري روشن السعودي مساء اليوم، الخميس 7 ديسمبر 2023، في الجولة السادسة عشر من المسابقة.

وشهدت القائمة استبعاد أحمد حجازي بعد مشاركته للمرة الاولي في المباراة الماضية للعميد بدوري أبطال آسيا.

تشكيلة نادي اتحاد جدة الرسمية التي أعلنها مارسيلو جاياردو لمواجهة ضمك في الدوري السعودي: