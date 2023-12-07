هزيمة إستراتيجية.. الجيش الروسي يوجه ضربة قوية لـ أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي استولى على زمام المبادرة وألحق هزيمة استراتيجية بالقوات الأوكرانية.

وأضاف في مقابلة مع قناة “داني هايفونج” على منصة “يوتيوب”: "لقد انتهى الهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، وأصبح هذا بمثابة هزيمة استراتيجية لأوكرانيا والغرب الجماعي”.

وتابع: “أعتقد أننا سنرى كيف ستشن روسيا، بعد تحييد الهجوم الأوكراني، هجومها ببطء وتبدأ في ممارسة الضغط”.

وأوضح أنه “من المرجح أن يضرب الجيش الروسي الأماكن التي يتركز فيها العدو أقل عدد من القوات.. ونتيجة لذلك، سيتعين على القوات المسلحة الأوكرانية نقل الاحتياطيات مرة أخرى، والتي لم يبق لها أي شيء تقريبًا”.

وخلص ريتر إلى القول: "سيكون لروسيا زمام المبادرة من الآن فصاعدا، وفي نهاية المطاف سوف يسقط الخط الأوكراني. ومن المحتمل أن يضطروا إلى التراجع عبر نهر الدنيبر والاستسلام لجزء كبير من الأراضي، وهذا هو ما يتجهون إليه الآن".