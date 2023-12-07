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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: غلق كلي لحارة البطيء بطريق الواحات بالاتجاه القادم من أكتوبر

تنبيه هام
تنبيه هام

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بأعمال خاصه بشبكة الصرف الصحي بحارة البطيء بطريق الواحات بالإتجاه القادم من مناطق اكتوبر اتجاه طريق الفيوم وكذا كوبرى مول مصر (۱) بالإتجاه القادم من طريق الفيوم والقادم من داخل مول مصر . 

ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي بحارة البطيء بطريق الواحات بالمواقع المشار اليها وذلك لمدة يوم واحد فقط إبتداء من الساعة الواحدة صباحاً يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۸ وحتى الساعة الثانية عشر مساءً بنفس اليوم . 

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

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