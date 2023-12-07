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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2300 رأس ماشية | انطلاق قافلة بيطرية مجانية في وردان بالجيزة ..شاهد

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

أطلقت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، اليوم الخميس، قافلة بيطرية مجانية لخدمة صغار المربين ودعمهم لتربية الثروة الحيوانية بناحية قرية وردان بمركز منشأة القناطر .

جاء ذلك بالتنسيق مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة وأطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة،  وذلك بناء على تعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأسفرت القافلة عما يلي :

-رش 1000 راس من الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية. 
-تجريع 800 راس من الماشية ضد الديدان الداخلية.
-سحب عينات للفحص ضد   البروسيلا بعد 38 عينة.
-تقديم علاج أمراض باطنية لعدد  306 رأس من الماشية والاغنام.
-علاج 110طائر ضد الأمراض البكتيرية.
-علاج 56 راس ابقار وجاموس ضد أمراض العقم والأمراض التناسلية.
-علاج 110 من الطيور المنزلية ضد الأمراض البكتيرية.
كما تم إطلاق ندوة إرشادية عن مرض الحمى القلاعية وتأثيرها على الإقتصاد.

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