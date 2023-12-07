عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عزاء ناهد فريد شوقي في مسجد الشرطة

ناهد ووالدتها الراحلة
ناهد ووالدتها الراحلة

بدأ عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور أفراد أسرتها.

ومن المفترض أن يحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء فى المنتجة الراحلة لابنتها الفنانة ناهد السباعي وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي.

 وغابت ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، بسبب عدم قدرتها على اللحاق بموعد دفن الجثمان لتواجدها خارج مصر.

ودعت الفنانة ناهد السباعي، لوالدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي بمنشور مؤثر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “وداعاً للفريدة وداعاً للهانم كنتي خير خلف لخير سلف سيبتيني لوحدي قومي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك انتي عمري وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي وارحمها”. 

المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي ناهد السباعي رانيا فريد شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

تحرك عسكري عاجل من أمريكا بعد حشد فنزويلا لقواتها على حدود جويانا

موضوعات متعلقة

ممثلة سعودية بفستان غريب في مهرجان البحر الأحمر

طارق العريان ينتهي من تصوير هذه المشاهد لـ ولاد رزق في الرياض| تفاصيل

الحمد الله.. نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من مرض السرطان

مؤلفات ألمانية بقيادة الصعيدي على المسرح الكبير بدار الأوبرا

أخبار الفن| رانيا فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد .. حنان مفيد فوزي: لهذا السبب والدي لم يتمكن من محاورة عبلة كامل

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

نجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. الليلة

الفنان تامر ضيائى يتعرض لحادث سير.. صور

ترشيحاتنا

السفير المصري في بغداد يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية العراق

ترتيبات مصرية لتشغيل منفذ كرم أبو سالم بالأيام المقبلة بنفس آليات عمل العوجة

قبل الصمت الانتخابي.. عبدالسند يمامة يدعو المصريين للمشاركة بقوة في التصويت

التليفزيون الفلسطيني يكشف تفاصيل مقـ تل نجل عضو كابينيت الحرب الإسرائيلي

مصر تفضح الاحتلال أمام مجلس الأمن الدولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة قتـ لاه منذ بداية العملية البرية بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف عبد المنعم .. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد | شاهد

يقتل الخلايا ويسبب السرطان.. كيف تعرف أنك تعاني من الالتهاب المزمن

لعنة الهدف 200 سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي..ومنافسيه على الأفضل إفريقيا

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

فيديو

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

شاب ينهي حياة زوجته الحسناء ببشاعة .. ماذا فعلت سيدة المحلة؟ «فيديوجراف»

جنون الذهب ومفاجأة تنتظر الدولار| ماذا يحدث بالأسعار؟

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ