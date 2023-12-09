بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب حسين الشحات.. ماذا جري/فيديو جراف

أرسل النادي الأهلي مذكرة اليوم إلى اتحاد الكرة يطلب فيها بـ رد عاجل بخصوص ما جرى من مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بخصوص الواقعة التي جرت بإحدى مباريات الأهلي في الدوري الموسم الماضي بملعب الدفاع الجوي يوم 23-7-2023.

خطاب شديد اللهجة

وجاء في مذكرة الأهلي أن الواقعة المشار إليها والتي كان أحد أطرافها اللاعب حسين الشحات وقعت ضمن أحداث اللقاء، كما هو ثابت في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى هذا بوضوح في خطاب تلقاه الأهلي من اتحاد الكرة يوم 24-7-2023، والذي يفيد أن لجنة المسابقات اضطلعت بمسئولياتها.

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