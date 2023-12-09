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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب حسين الشحات.. ماذا جري/فيديو جراف

مذكرة الأهلي لاتحاد
مذكرة الأهلي لاتحاد الكرة

أرسل النادي الأهلي مذكرة اليوم إلى اتحاد الكرة يطلب فيها بـ رد عاجل بخصوص ما جرى من مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بخصوص الواقعة التي جرت بإحدى مباريات الأهلي في الدوري الموسم الماضي بملعب الدفاع الجوي يوم 23-7-2023.

 

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

 

خطاب شديد اللهجة

وجاء في مذكرة  الأهلي أن الواقعة المشار إليها والتي كان أحد أطرافها اللاعب حسين الشحات وقعت ضمن أحداث اللقاء، كما هو ثابت في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى هذا بوضوح في خطاب تلقاه الأهلي من اتحاد الكرة يوم 24-7-2023، والذي يفيد أن لجنة المسابقات اضطلعت بمسئولياتها.

ولمتابعة المزيد حول مذكرة الأهلي لاتحاد الكرة بسبب حسين الشحات .. تابع الفيديو جراف التالي:

الأهلى اتحاد الكرة رد عاجل مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي الدفاع الجوي 23-7-2023

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