رئيس جامعة حلوان: خطة لاستثمار طاقات الشباب لتحقيق التنمية المستدامة

تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة، ومبادرة محو الامية ، كل يوم جديد، تنمية المناطق المحيطة ".

وتهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بدور الجامعة في تعزيز التضامن ودعم المبادرات الاجتماعية، وأشار إلى أهمية تمكين الأسر المنتجة والشباب الطلاب في بناء مستقبل أفضل لمصر، وحث على ضرورة دعم مبادرات الشباب والمبدعين و اهميتها في دعم الطلاب الغير قادرين .

وتابع قنديل أن المشاركة بالمبادرات المجتمعية لها دور هام في تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن هذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.