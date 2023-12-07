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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: الرئيس الأمريكي مسئول عن كل ما يحدث في قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن كل الطرق تؤدي إلى قولا واحدا أن إسرائيل ترغب في تهجير الفلسطينيين، موضحا أن تصريحات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم يضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته، ومن المفترض أن يتم عقد جلسة هامة من مجلس الأمن لبحث ملف القضية الفلسطينية. 

حديث حول القضية الفلسطينية 

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن 4 دول تقدمت بمشاريع خاصة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، ولكن الفيتو الأمريكي حال دون أن يتم وقف كامل لإطلاق النار، وتصريحات جوتيرش اليوم تهدف لإرساء السلام في الشرق الأوسط، وإبعاد إسرائيل عن عمليات العنف التي تقوم بها. 

وتابع، أن تصفية القضية الفلسطينية لن يحقق السلام لإسرائيل أو الأمن، وأمن إسرائيل أصبح على المحك، وعدم تفعيل مبادرة الأمم المتحدة لوقف شامل في قطاع غزة سيؤدي لتأثير مباشر على الإدارة الأمريكية، والرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتحمل كل ما يحدث داخل قطاع غزة. 

واستكمل، أنه يوجد 20 ألف شهيد، وأكثر من 50 ألف مصاب حتى الآن، ويجب أن يتم وقف نزيف الدماء، ويجب أن تتحرك الإدارة الأمريكية والمجتمع الأوروبي، ويوجد تحركات من المجتمع الأوروبي بعيدا عن العباءة الأمريكية، ويوجد تأييد للأمم المتحدة من بعض الدول. 

القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين استاذ العلاقات الدولية جوتيريش برنامج الحياة اليوم محمد شردي

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