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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: لن ندخر الجهد في تقديم الدعم والمساندة لنادي الزمالك

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، في ديوان عام المحافظة بوفد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوة أمين صندوق النادي وهاني برزي عضو مجلس الإدارة.

ورحب محافظ الجيزة بوفد نادي الزمالك، مؤكداً أن الزمالك هو احد القلاع الرياضية الكبيرة في مصر والشرق الأوسط موجها التهنئة لمجلس إدارة النادي علي ثقة الجمعية العمومية، مؤكداً أن المشهد في انتخابات الزمالك كان حضارياً ومتميزا متمنيا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة. 

وأكد أحمد راشد أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنادي الزمالك الرياضي باعتباره صرحا رياضيا واجتماعيا يفخر به أبناء المحافظة ويعد متنفسا لهم لقضاء أوقات فراغهم وممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية.

من جانبه وجه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لمحافظ الجيزة على حسن الاستقبال، مشيدا بجهوده المتواصلة في كافة المجالات والتطور الذي شهدته المحافظة .

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