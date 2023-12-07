أسعار الحديد والاسمنت اليوم، ينشرها موقع “صدى البلد” من خلال نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت، والانفراجة في التصالح علي مخالفات المباني.

أسعار الحديد و الأسمنت اليوم

الحديد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7- 12- 2023، بعد حدوث انفراجة بفتح المجال للمباني في بعض المناطق، وبعد زيادة أسعار البنزين.

أسعار الحديد اليوم

مصر الوطنية للصلب العتال 39,500 جنيه للطن. الجيوشي 38,200 جنيه للطن. المعادى 38,500 جنيه للطن. الكومى 38,000 جنيه للطن. المراكبى 39,500 جنيه للطن. عطيه 39,200 جنيه للطن. العشرى 39,000 جنيه للطن. المصريين 39,500 جنيه للطن. سرحان 38,000 جنيه للطن. مصر ستيل 39,000 جنيه للطن. بيانكو 38,000 جنيه للطن. عز 41,500 جنيه للطن. بشاى 41,000 جنيه للطن.

الأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم

سعر اسمنت وادي النيل 1,950 جنيه سعر اسمنت المعلم 1,940 جنيه سعر أسمنت جنوب الوادي 1,960 جنيه سعر اسمنت السهم 1,940 جنيه سعر اسمنت السويس 2,000 جنيه سعر اسمنت السويدي 2,120 جنيه سعر اسمنت حلوان 2,000 جنيه سعر اسمنت العسكري 1,940 جنيه سعر اسمنت المخصوص 1,980 جنيه سعر اسمنت المسلح 2,000 جنيه سعر أسمنت النصر 1,940 جنيه سعر اسمنت المنيا 1,940 جنيه سعر اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه سعر اسمنت أسيوط 1,930 جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأسعارها.

كما يهدف القانون إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات.. وجاءت أبرز النقاط كالتالي:-

التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورا التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط. وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد. السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد. منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

مدة تقديم الطلبات فى مخالفات البناء

منح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، ويترتب على تقديمها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل الطلب. يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه. سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه. يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها 3 سنوات.