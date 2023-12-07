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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7- 12- 2023

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والاسمنت اليوم، ينشرها موقع “صدى البلد” من خلال نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت، والانفراجة في التصالح علي مخالفات المباني.

أسعار الحديد و الأسمنت اليوم

الحديد 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7- 12- 2023، بعد حدوث انفراجة بفتح المجال للمباني في بعض المناطق، وبعد زيادة أسعار البنزين.

أسعار الحديد اليوم

 

  1.  مصر الوطنية للصلب العتال  39,500 جنيه للطن.
  2. الجيوشي 38,200 جنيه للطن.
  3. المعادى  38,500 جنيه للطن.
  4. الكومى  38,000 جنيه للطن.
  5. المراكبى  39,500 جنيه للطن.
  6. عطيه  39,200 جنيه للطن. 
  7. العشرى  39,000 جنيه للطن. 
  8. المصريين  39,500 جنيه للطن.
  9. سرحان  38,000 جنيه للطن.
  10. مصر ستيل  39,000 جنيه للطن.
  11. بيانكو  38,000 جنيه للطن.
  12. عز  41,500 جنيه للطن.
  13. بشاى  41,000 جنيه للطن.

 

الأسمنت 

أسعار الأسمنت اليوم

 

  1. سعر اسمنت وادي النيل 1,950  جنيه
  2. سعر اسمنت المعلم 1,940 جنيه
  3. سعر أسمنت جنوب الوادي 1,960 جنيه
  4.  سعر اسمنت السهم 1,940  جنيه
  5. سعر اسمنت السويس 2,000 جنيه
  6.  سعر اسمنت السويدي 2,120  جنيه
  7. سعر اسمنت حلوان 2,000  جنيه
  8. سعر اسمنت العسكري 1,940  جنيه
  9. سعر اسمنت المخصوص 1,980 جنيه
  10. سعر اسمنت المسلح 2,000  جنيه
  11. سعر أسمنت النصر 1,940 جنيه
  12.  سعر اسمنت المنيا 1,940  جنيه
  13. سعر اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه
  14. سعر اسمنت أسيوط 1,930 جنيه

قانون التصالح في مخالفات البناء

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأسعارها.

كما يهدف القانون إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات.. وجاءت أبرز النقاط كالتالي:-

  1. التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
  2. التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورا التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.
  3. وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
  4. السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
  5. منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

 

مدة تقديم الطلبات فى مخالفات البناء

  1. منح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، ويترتب على تقديمها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل الطلب.
  2. يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
  3. سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
  4. يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها 3 سنوات.

أسعار التصالح فى حال السداد الفورى

  1. يجوز منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى.
  2. يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
  3. خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
  4. تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات.
  5. ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.
  6. يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح.
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