حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

فيديو قنبلة مستخدمة في غزة يثير الجدل

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن تصدرت قنبلة 2000 محرك البحث جوجل، وذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يظهر تدمير قنبلة SPICE-2000 الإسرائيلية لأحد المباني في غزة.

يذكر أن الحرب على غزة، قد دخلت شهرها الثالث منذ بداية اندلاعها في 7 أكتوبر 2023، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

وأدت الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر 42 ألفا آخرين.

وفقا لشركة "رافائيل" المسؤولة عن إنتاج وتطوير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية فإن "قنبلة SPICE-2000 توفر قدرات مميزة في التوجيه ودقة الاستهداف، ويمكنها إصابة أهدافها على مدى يتراوح ما بين 60 و100 كلم، فضلا عن أنها مجهزة بنظام ملاحة ذاتي".

وأشارت الشركة إلى "أن قنبلة SPICE-2000 يمكنها أيضا إصابة أهداف متحركة وبدقة عالية باستخدام EO/IR و GPS، ويمكن لهذه القنبلة مطابقة صور الهدف أثناء الحركة وتغيير مسارها بشكل جزئي".

وتسمح تقنيات EO/IR المتقدمة والمتوفرة لدى القنبلة بالاستهداف والاستحواذ والتتبع المستقل من الأهداف المتحركة، وخوارزمية مطابقة المشهد تمكن من القيام بمهام مستقلة تمامًا ومستقلة عن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع تعديل مسار منتصف الرحلة والحد الأدنى من الأضرار الجانبية.

تزن قنبلة spice 2000 نحو 900 كيلو جرام، وكانت إسرائيل قد بدأت باستخدامها مع بعض أنواع طائرات "F-16" منذ عام 2006، وعام 2019 اشترت الهند مجموعة من هذه القنابل بقيمة 42 مليون دولار لتستعملها مع طائرات Su-30MKI الروسية الصنع.

ولم يكن ذلك أول استخدام لقنبلة spice 2000، فقد سبق واستخدامها الاحتلال الإسرائيلي في غزة عام 2022 حينما استهدف أحد قادة الفصائل الفلسطينية، بحسب ما أشارت إليه صحيفة «جيروزاليم بوست».

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي باستخدام تلك القنبلة مع بعض أنواع من طائرات F-16 وذلك في عام 2006؛ لتمر السنين وتصبح الحل للقوات حيث توفير إمكانات الملاحة والتوجيه والاستهداف والتوجيه فائقة الذكاء.

يذكر أن البيت الأبيض، أخطر الكونجرس الأمريكي بنيته تزويد إسرائيل بأسلحة بقيمة 320 مليون دولار، وفقا لتقارير أمريكية.