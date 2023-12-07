العراق.. قرار عاجل بشأن إنتاج النفط في البلاد

تخفيض إضافي..

أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني عن دعم العراق الكامل لاتفاق ولقرارات (أوبك+) التي تم اتخاذها في 30 نوفمبر 2023، مشيرًا إلى التزام العراق بتخفيض إضافي طوعي في إنتاج النفط بكمية تصل إلى (220) ألف برميل يومياً، اعتباراً من الأول من يناير 2024 ولغاية 31 مارس 2024.

ووفق بيان أصدره المكتب الإعلامي للوزارة فقد ترأس عبد الغني اجتماعاً ضم عدد من المسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وأكد عبد الغني إن قرار العراق يأتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية، حيث سيقوم العراق وفقاً لبرنامج الخفض بتقليص إنتاجه إلى (4 ملايين برميل يوميًا) خلال الفترة المعلنة، معرباً عن تقديره للإجراءات الوقائية التي تتخذها مجموعة (أوبك+) حفاظاً على توازن واستقرار السوق النفطية.

من جانبه أكد مدير عام شركة تسويق النفط العراقية عمار العنبكي إن العراق وباعتباره ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، سيظل داعماً لجهود المنظمة وحلفاؤها، في إطار إعلان التعاون في (أوبك+)، بما يتوافق مع المستجدات في السوق النفطية.

وأضاف العنبكي إن اتفاق (أوبك+) وقرارات الخفض الطوعي للدول المنتجة في أوبك ومن خارجها فأنها تهدف إلى مواجهة التحديات والمتغيرات التي تواجه السوق النفطية والتقليل من تأثيراتها على استقرارها.