نائب محافظ الجيزة تتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال الناخبين بلجان الأحياء |شاهد

قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بجولة تفقدية اليوم الخميس لمتابعة التجهيزات النهائية بمقار اللجان الإنتخابية بنطاق أحياء الهرم و الطالبية و جنوب الجيزة والدقى و بولاق الدكرور وإمبابة والوراق.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للإستعدادات الجارية لتجهيز اللجان الإنتخابية بنطاق المحافظة.
وخلال الجولة شهدت نائب المحافظ وضع اللمسات الأخيرة والخاصة بتجهيز عدد من اللجان إستعدادا لإستقبال الناخبين والتى شملت تركيب الشوادر ومقاعد الإنتظار والمظلات أمام اللجان وتوفير عدد من الكراسى المتحركة بكل لجنة لتسهيل حركة كبار السن وذووى القدرات الخاصة.
كما وجهت نائب المحافظ مسئولى الأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالجيزة بسرعة مراجعة اللجان للتأكد من توافر كافة المتطلبات اللازمة لإقامة وإنتقال القائمين على العملية الإنتخابية ومصادر مياه الشرب والكهرباء البديلة فى حالة الطوارئ.
وراجعت عبدالحليم خطط الأحياء بشأن الحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإشغالات والتعديات بمحيط اللجان بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.
رافق نائب المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء.